Fever Camps Near You

Advance Tour Programme for Division Fever Camps
|Advance Tour Programme for Division Fever Camps 14.05.2021
|SNO
|ZONE
|DIVISION
|NAME OF THE UPHC
|FIRST CAMP LOCATION
8.30 AM TO 11 AM
|SECOND CAMP LOCATION
11.30 AM TO 1.30 PM
|THIRD CAMP LOCATION
4.00 AM TO 7.00 PM
|MO POSTED
|1
|Thiruvottiyur
|2
|KATHIVAKAM UPHC
|Kamarajar Nagar ,Ennore , Chennai 57
|Kamarajar Nagar ,Ennore , Chennai 57
|Dr.Arunvivekandar
|2
|5
|ERNAVOOR UPHC
|Bharath Nagar ,Ernavoor , Chennai 57
|Bharath Nagar , Ernavoor , Chennai 57
|Dr. Divya
|3
|13
|SATHANGADU UPHC
|Varatharajan Street, Thiruvottiyur,
Chennai 19
|Varatharajan Street, Thiruvottiyur,
Chennai 19
|Dr. Yogesh
|4
|9,10
|Thiruvottiyur Uphc
|Apparswamy kovil street, Thiruvottiyur,
Chennai 19
|West mada street, Thiruvottiyur, Chennai
19
|Dr. Megala
|5
|3&4
|Ernavoor uphc
|Nethaji nagar, Ernavoor, Chennai 19
|Balaji Nagar, Ernavoor, Chennai 19
|Dr.Prasath
|6
|7 , 8
|Kuppam Uphc
|Mgr nagar, Sathangadu, Chennai 19
|Periyar nagar,Thiruvottiyur, Chennai 19
|DR.EZHILARASAN
|7
|Manali
|16
|Manali UPHC
|Elanthanoor
|Dr. Umapathy
|8
|18
|CPCL NAGAR
|Dr. Ashok Kumar
|9
|19
|GOKULAM STREET OM SAKTHI
KALIKAMBAL NAGAR PERIYAMATHUR
|Dr. Soorya
|10
|21
|DR.AMBEDKAR ST
|Dr. Sivaprasad
|11
|Madhavaram
|23
|PUZHAL UCHC
|STEPHEN THIRUMARAN STREET
|NSK STREET
|DR.NITHYA
|12
|25
|LAKSHMIPURAM UPHC
|MGR NAGAR 3RD STREET
|LINGAM STREET
|DR. CHRISTINA
|13
|26
|MADHAVARAM UPHC
|DEVARAJ NAGAR
|SMB NAGAR
|DR. SELVAM
|14
|28
|KANNABIRAN UPHC
|SASTHIRI NAGAR
|KUPPU STREET
|DR. BALA SUBRAMANIAN
|15
|29
|KANNABIRAN UPHC
|APPARAJ STREET
|MAHATHMA GANDHI STREET
|DR. VIRESH RAJ
|16
|30
|MADHAVARAM UPHC
|SIVA SHAKTHI NAGAR
|THANTHAI PERIYAR STREET
|DR. PAUL JAISON
|17
|31
|KANNABIRAN UPHC
|THIRUVALLUR STREET
|MRH ROAD
|DR. ACHINA TITUS
|18
|32
|LAKSHMIPURAM UPHC
|GANAPATHY NAGAR
|KASTHURI NAGAR
|DR. VIDHYA
|19
|Tondiarpet
|34
|KODUNGAIYUR
|KATTABOMMAN MAIN ROAD
|KATTABOMMAN MAIN ROAD
|DR.NILOFAR
|20
|35
|VIVEKANANDA NAGAR
|MUTHAMIL NAGAR 2ND BLOCK
|MUTHAMIL NAGAR 7 TH BLOCK
|DR. MATHINA
|21
|36
|SHARMA NAGAR
|MKB 15TH WEST CROSS STRET
|THIRUVALLUVAR NAGAR 5TH STREET
|DR. KEERTHANA
|22
|37
|VYASARPADI
|DHAMODHARAN NAGAR
|4TH LINK ROAD MKB NAGAR
|DR.SHAKTHI
|23
|38
|R.K.NAGAR (N)
|PRINCE VILLAGE - 1
|NEW VINOBHA NAGAR
|DR.KARAN
|24
|39
|NEW WASHERMENPET
|IRUSAPPAN STREET
|VEERA RAGAVAN STREET
|DR. HARI
|25
|40
|VOC NAGAR
|JEEVA NAGAR
|VOC NAGAR
|DR.KALAIYARASI
|26
|41
|KORUKKUPET
|ANNAI SATHIYA NAGAR
|DEVIKARUMARIAMMAN NAGAR
|DR. NAVEEN
|27
|42
|JEEVA NAGAR
|RATHINA SABAPATHY STREET
|SENIAMMAN KOVIL ICDS
|DR.SAMIM
|28
|43
|TONDIARPET
|KUMMALAMMAN KOVIL STREET
|VP KOVIL STREET
|DR. ANUPRIYA
|29
|44
|PERAMBUR
|SATHIYAVANI MUTHU STREET
|RANIAMMAIYAR STREET
|DR.JAYARAGAVAN
|30
|45
|ELANGO NAGAR
|BV COLONY 29TH STREET
|VYASAR NAGAR 1SR STREET
|DR. BHARATHY
|31
|46
|SATHIYAMOORTHY NAGAR
|SELVAVINAYAGER STREET
|SUNDRAM STREET
|DR.MOHANA
|32
|47
|HARINARAYANAPURAM
|AMBEDKAR NAGAR
|RANGANATHAPURAM
|DR. PAVAI
|33
|48
|V R NAGAR
|NAMATCHIVAYA STREET
|VEERA BATHIRAN THOTTAM
|DR.ABDUL
|34
|Royapuram
|49
|Sanjeevarayanpet UPHC
|Muthamil Nagar
|Thandavarayan Gramini Street
|DR.SRINIDHI .M.R
|35
|51
|Bishop Street
|N.N Garden 5Street
|DR.RAM KUMAR
|36
|52
|Ecr (Rsrm) UPHC
|Andiyapan Street
|37
|54
|P.K.Garden UPHC
|Nallanan Street
|Muniyappan Street
|DR.ANGELINE JEYA
|38
|55
|Seven Wells UPHC
|St Xavier Street
|39
|56
|BRN Garden UPHC
|Katchaleswara Garden Street
|DR.THEEPIKA
|40
|57
|Amman Koil South UPHC
|Arumugam Street
|Kandappa Chetty Street
|DR.R.VIJAY
|41
|58
|Perumalpet UPHC
|Kalathiyappa Street
|Dharmaraja Kovil Street
|DR.PRASHANTH
|42
|59
|Wall Tax Road
|Mannar Street
|DR.VAISHALI
|43
|60
|Harbour UPHC
|Methu Street
|Ibrahim Street
|DR. IRENE SEPHORA
|44
|63
|Pudupet UPHC
|Goyatopu Housing Board
|L G N Slum
|DR. R.AKASH GOKUL
|45
|Ambattur
|79
|ORAGADAM
|PASUMPON SALAI, ORAGADAM
|KAMALAPURAM CALONY
|DR.VALARMATHI
|46
|80
|MENAMBEDU
|PUDHUR MAIN ROAD
|THIRUMALAI PRIYA NAGAR, PUDHUR
|DR.SUBHASHINI
|47
|81
|VENKATAPURAM
|DEVARAJULU STREET
|RAMACHANTHIRAN STREET
|DR.PAVITHRA
|48
|83
|KORATTUR
|NRS ROAD
|SIVALINGAPURAM
|DR.KEERTHANA
|49
|84
|CENTRAL AVE 1
|CENTRAL AVE 2
|DR.MEENAKSHI
|50
|85
|VARADHARAJAPURAM
|KUMARASAMY STREET
VARADHARAJHAPURAM
|AMBEDKAR STREET
|Dr.VIGNESH
|51
|86
|ATHIPET
|SIVAM STREET
|NEHRU STREET
|DR.NAVENDAR
|52
|87
|PADI ROUND BUILDING
|SANKARPETTAI ILANGO NAGAR
|KUBERAKANAPATHI STREET
|DR.RISHIKA
|53
|88
|KALAIVANAR NAGAR
|MAHALAKSHIMI STREET
|DR.KARUNA KARTHIKEYAN
|54
|89
|Nehru Street
|Satya Nagar
|DR.SANJAY
|55
|90
|MUGAPPAIR EAST
|Golden jubilee
|Kamaraj Nagar
|DR.SWETHA
|56
|92
|MUGAPPAIR WEST
|10th block mogappair east
|7th block mogappair west (91)
|DR.RAJI
|57
|Anna Nagar
|94
|VILLIVAKKAM I UPHC
|VILLIVAKKAM I UPHC
|DR. CHANDRASEKER
|58
|95
|VILLIVAKKAM III UPHC
|VILLIVAKKAM III UPHC
|DR. SHALINI
|59
|96
|N.A SOUTH UPHC
|N.A SOUTH UPHC
|DR. RANJANA
|60
|97
|AYANAVARAM UPHC
|AYANAVARAM UPHC
|DR. VENNILA SELVI
|61
|98
|PS NAGAR UPHC
|PS NAGAR UPHC
|DR. HARIPRIYA
|62
|99
|VILLIVAKKAM II UPHC
|VILLIVAKKAM II UPHC
|DR. VIJEE
|63
|100
|AMINJIKARAI WEST UPHC
|AMINJIKARAI WEST UPHC
|DR.NIRUPA
|64
|101
|BHARATHIPURAM UPHC
|BHARATHIPURAM UPHC
|DR. JOTHILAKSHMI
|65
|102
|SHENOY NAGAR
|SHENOY NAGAR
|DR. ASHIVITHA
|66
|103
|KILPAUK UPHC
|KILPAUK UPHC
|DR JESSIMA
|67
|104
|PURASAIWAKKAM UPHC
|PURASAIWAKKAM UPHC
|DR. SUBHASHINI
|68
|105
|MMDA UPHC
|MMDA UPHC
|DR. RAJASRI
|69
|106
|AMINJIKARAI EAST UPHC
|AMINJIKARAI EAST UPHC
|DR. DHARSHINI
|70
|107
|CHETPET UPHC
|CHETPET UPHC
|DR. RAGHUNATHAN
|71
|Teynampet
|109
|PERIYAR NAGAR
|SHANMUGANAR SALAI
|SAKTHI NAGAR 5TH STREET
|DR. H.SHEIK MOHAMMED
RIYAZ
|72
|110
|PUSHPANAGAR
|MAHALINGAPURAM MURALI STREET
|LAKE AREA MAIN ROAD
|DR.SUJARITHA
|73
|111
|THOUSAND LIGHT
|BUDDI BEGUM STREET
|GAA KHAN 8TH STREET
|DR.V.SAILESH
|74
|112
|TRUST PURAM
|TRUSTPURAM 1ST CROSS STREET
|TRUSTPURAM 2ND CROSS STREET
|DR.T.ANGU
|75
|113
|THOUSAND LIGHT
|JAGANATHAN ROAD
|NAGESHWARA ROAD
|DR.M.SELVAKUMAR
|76
|114
|COMMUNITY COLLEGE
|LAL BEGUM STREET
|LAL MOHAMMED STREET
|DR.SAMYUKTHA
|77
|115
|ZAMBAZAAR
|HUSSAIN ALIKHAN STREET
|PERUMAL MUDHALI STREET
|DR.PAPITHA
|78
|116
|TRIPLICANE UPHC
|KARPAGA KANNI AMMAN KOVIL STREET
|PALANI AMMAN KOVIL STREET
|DR.M.AADHIRAI
|79
|117
|S MNAGAR UPHC
|B N NARASIMMAN MAIN ROAD, T
NAGAR
|GIRIYAPPA ROAD T NAGAR
|DR.RAJKUMAR
|80
|118
|ROYAPETTAH
|AYYA STREET
|CHOKKALINGAM NAGAR
|DR.SHENAZ
|81
|119
|MIRSAHIBPET
|AVVAI SHANMUGAM SALAI
|PETER'S ROAD
|DR.NITHILA
|82
|120
|MIRSAHIBPET
|VENGATESAPURAM STREET
|IRUSAPPA STREET
|DR.MOHAMHED HARSHAD
|83
|121
|KRISHNAMPET
|NADESAN ROAD
|AVVAI SHANMUGAM SALAI
|DR.SUJATHA
|84
|122
|TEYNAMPET
|SM NAGAR NEW
|SM NAGAR OLD
|DR. SYED AZMATHULLA
ABDHULKADHAR
|85
|123
|BEEMANAMPET
|RAJANAYAGAM STREET
|APPADURAI STREET
|DR.ANUPRIYA
|86
|124
|AMS II
|MK AMMAN KOVIL STREET
|MALLISHWARAR KOVIL STREET
|DR.SHABANA
|87
|125
|SANTHOME
|KARANESWARAR KOVIL STREET
|KARANESWARAR PAKODA STREET
|DR.K.THIRIPURASUNDARI
|88
|126
|RA PURAM UPHC
|LAZURS CHURCH ROAD
|SRINIVASAN STREET
|DR. BALAJI
|89
|Kodambakkam
|128
|VIRUGAMBAKKAM
|APPASWAMY CERUS ROAD ARCOT
ROAD SALIGRAMAM
|BALAJI NAGAR 1ST CROSS SALIGRAMAM
|DR.PARTHASARATHY
|90
|129
|DHASARAYHAPURAM
|BALAJI NAGAR 1ST CROSS
SALIGRAMAM
|BASKAR COLONY 1ST STREET
VIRUGAMBAKKAM
|DR.SHANMUGA PRIYA
|91
|131
|FPAI
|6TH STREET 1ST SECTOR KK NAGAR
|86Th St,Sirvalingapuram,Kk Nagar"
|DR.KUNTHAVAI
|92
|133
|NALLANKUPPAM
|52ND ST ASHOK NAGAR
|51TH STREET ASHOK NAGAR
|DR.ARSHIKA
|93
|134
|KODAMBAKKAM
|CRP GARDEN 4TH STREET
KODAMBAKKAM
|CRP GARDEN KODAMBAKKAM
|DR.BARATHIRAJA
|94
|135
|BAVODA STREET WEST MAMBALAM
|BHARADHIDASAN SUBHA REDDY STREET
WEST MAMBALAM
|DR.DHARSHINI
|95
|136
|T NAGAR
|MOTHILAL STREET, T-NAGAR
|MURUKESAN ST T NAGAR
|DR.VISHALI
|96
|138
|JAFERKHANPET
|GAVINDHASAMY STREET,MGR NAGAR
|GOVINDASAMY STREET, MGR NAGAR
|DR.RAINAM
|97
|139
|SAIDAPET WEST
|MAHADEVAN ST, SEKAR NAGAR, WEST
SAIDAPET
|NEW COLONY , 3RD CROSS STREET , WEST
SAIDAPET
|DR.RAIHANA
|98
|140
|KUMARAN NAGAR
|REDDYKUPPAM RD,WESTMAMBALAM
|SADAYAPPAN LANE SAIDAPET
|DR.BALAJI
|99
|141
|CIT NAGAR
|CIT NAGAR 1ST CROSS STREET
|CIT NAGAR 3RD MAIN ROAD
|DR.BHARATHI
|100
|142
|SAIDAPET
|KARANEES WARAR KOVIL ST S PET
|KAVARAI STREET WEST MAMBALAM
|DR.RAGHULYA
|101
|Valasaravakkam
|143
|UNION ROAD
|VRIGADE APPARTMENT
|PERUMAL KOVIL SLUM
|DR.SREENIA
|102
|144
|KAMATACHI NAGAR
|VENKATESWARA NAGAR 4TH STREET
|PH ROAD
|DR.SHUBHASHREE PRIYA
|103
|145
|ALAGAMMAL NAGAR 1ST
STREET
|SHANMUGA NAGAR
|THIRUVALLUR SALAI- MUNIYAPPAN
NAGAR
|DR. DHIVYA
|104
|146
|SOUTHMADA STREET
|NORTHMADU
|SREE LAKSHMI NAGAR- BOOMY AMMAN
STREET
|DR.TWINKLE
|105
|147
|RUKMANI NAGAR 1ST STREET
|PALLAVAN NAGAR MAIN ROAD
|GANGA NAGAR
|DR.SHANTHI
|106
|148
|DHANALAKSHMI NAGAR
|SAKTHIVEL NAGAR 2ND STREET
|JAYARAM NAGAR 1ST STREET
|DR.LOKESHWAR
|107
|149
|KAMAKOODI NAGAR
|RAMANUJAM STREET
|THIRUMALAI NAGAR
|DR.PRATHEEBA
|108
|150
|THIRUVENGADAM STREET
|KKR GARDEN
|PILLYAR KOVIL STREET-KARAMBAKKAM
|DR.KARTHICK
|109
|151
|SABARI 5TH CROSS STREET
|SRIRAM NAGAR
|VENKATESWARA AVENUE EXTENSION
|DR.JANATHUL FIRDOUSE
|110
|152
|MADURAPERUMAL KOVIL
STREET
|ALAPAKKAM MAIN ROAD
|THIRUVALLUVAR STREET
|DR.ALMAS
|111
|153
|RE NAGAR 6TH STREET
|PERUMAL KOVIL STREET
|RAMASAWY NAGAR
|DR.SURYA
|112
|154
|VENKATESWARA NAGAR 10TH
CROSS STREET
|VENKATESWARA NAGAR 11TH CROSS
STREET
|SANATHI STREET- AMBAL NAGAR
|DR.MUKESH
|113
|155
|ROYALA NAGAR 1ST CROSS
STREET
|KKPONNU RANGAM SALAI
|GANGAI AVENUE
|DR.DEEPAK DURAI
|114
|Alandur
|156
|MUGALIVAKKAM UPHC
|BELL NAGAR
|DR.MOSHMI
|115
|157
|VELAN NAGAR
|DR.KOGILA
|116
|158
|GANGAI AMMAN KOIL STREET
|DR.PRIYA
SARAVANAKUMAR
|117
|160
|ALANDUR UPHC
|ESWARAN KOIL STREET
|DR.PREETHI
|118
|161
|AZHAGIRI STREET
|DR.S.G.SARVESWARAN
|119
|162
|PALAVANTHANGAL UPHC
|THILLAI GANGA NAGAR 2ND MIN
ROAD
|DR.S.MANOJ KUMAR
|120
|164
|NANGANALLUR 26TH STREET
|DR.M.SHEELA RANI
|121
|163
|ADAMBAKKAM UPHC
|MEDAVAKKAM MAIN ROAD
|DR.G.SIVASANKARI
|122
|165
|BALAJI NAGAR EXTENSION
|DR.SRINIVASA MOORTHY
|123
|159
|NANGANALLUR UPHC
|AVVIYAR STREET
|DR.T.SHIBU ALEX RAJ
|124
|166
|ANNAI INDRA GANDHI NAGAR
|DR.DIVYA PRIYA MANI
|125
|167
|CIVIL AVIATION COLONY
|DR.THENDRAL
|126
|Adyar
|171
|Kannammapet
|railway border 2 nd street
|Kasturibai street
|DR.AMOSH
|127
|174
|Maduvankari
|Race view colony main road
|Bharathi nagar main road
|DR.RAJKUMAR
|128
|175
|VHS
|Gandhi nagar kudisai paguthi
|indra nagar 18 th cross st
|DR.SOBICA
|129
|177
|Shastri nagar
|Ngo colony adambakam
|Telephone colony
|DR.HARRISH
|130
|182
|Thiruvanmiyur
|South mada street
|Thiruveethiamman koil street
|DR.LATHA
Mobile Fever Camps in Chennai
|Advance Tour Programme for Mobile Medical Unit Fever Camps 14.05.2021
|SNO
|ZONE
|DIVISION
|NAME OF THE UPHC
|FIRST CAMP LOCATION
8.30 AM TO 11 AM
|SECOND CAMP LOCATION AREA
11.30 AM TO 1.30 PM
|MO POSTED
|1
|Kodambakkam
|127
|KOYAMBEDU
|100 FEET ROAD
|CHINMAYA NAGAR VIRUGAMBAKKAM
|DR.ROOPA
|2
|130
|VADAPALANI WEST
|DESIKAR STREET VADAPALANI
|DHARAN SING COLONY 1ST STREET
VADAPALANI
|DR.ARAVIND
|3
|131
|FPAI
|6TH STREET 1ST SECTOR KK NAGAR
|86Th St,Sirvalingapuram,Kk Nagar"
|DR.JANCY
|4
|142
|SAIDAPET
|VINAGAYAMPET ST, SAIDAPET
|Vs Mudhalai Street, Saidapet"
|DR.AZLIN
|5
|OOKHARAT FOUNDATION
|2ND STREET KAMARAJPURAM
|8TH STREET KAMARAJ COLONY
|LAKSHMI UHN/
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