Fever Camps Near You

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Advance Tour Programme for Division Fever Camps

Advance Tour Programme for Division Fever Camps 14.05.2021       
SNOZONEDIVISIONNAME OF THE UPHCFIRST CAMP LOCATION
8.30 AM TO 11 AM		SECOND CAMP LOCATION
11.30 AM TO 1.30 PM		THIRD CAMP LOCATION
4.00 AM TO 7.00 PM		MO POSTED
1Thiruvottiyur2KATHIVAKAM UPHCKamarajar Nagar ,Ennore , Chennai 57Kamarajar Nagar ,Ennore , Chennai 57Dr.Arunvivekandar
25ERNAVOOR UPHCBharath Nagar ,Ernavoor , Chennai 57Bharath Nagar , Ernavoor , Chennai 57Dr. Divya
313SATHANGADU UPHCVaratharajan Street, Thiruvottiyur,
Chennai 19		Varatharajan Street, Thiruvottiyur,
Chennai 19		Dr. Yogesh
49,10Thiruvottiyur UphcApparswamy kovil street, Thiruvottiyur,
Chennai 19		West mada street, Thiruvottiyur, Chennai
19		Dr. Megala
53&4Ernavoor uphcNethaji nagar, Ernavoor, Chennai 19Balaji Nagar, Ernavoor, Chennai 19Dr.Prasath
67 , 8Kuppam UphcMgr nagar, Sathangadu, Chennai 19Periyar nagar,Thiruvottiyur, Chennai 19DR.EZHILARASAN
7Manali16Manali UPHCElanthanoorDr. Umapathy
818CPCL NAGARDr. Ashok Kumar
919GOKULAM STREET OM SAKTHI
KALIKAMBAL NAGAR PERIYAMATHUR		Dr. Soorya
1021DR.AMBEDKAR STDr. Sivaprasad
11Madhavaram23PUZHAL UCHCSTEPHEN THIRUMARAN STREETNSK STREETDR.NITHYA
1225LAKSHMIPURAM UPHCMGR NAGAR 3RD STREETLINGAM STREETDR. CHRISTINA
1326MADHAVARAM UPHCDEVARAJ NAGARSMB NAGARDR. SELVAM
1428KANNABIRAN UPHCSASTHIRI NAGARKUPPU STREETDR. BALA SUBRAMANIAN
1529KANNABIRAN UPHCAPPARAJ STREETMAHATHMA GANDHI STREETDR. VIRESH RAJ
1630MADHAVARAM UPHCSIVA SHAKTHI NAGARTHANTHAI PERIYAR STREETDR. PAUL JAISON
1731KANNABIRAN UPHCTHIRUVALLUR STREETMRH ROADDR. ACHINA TITUS
1832LAKSHMIPURAM UPHCGANAPATHY NAGARKASTHURI NAGARDR. VIDHYA
19Tondiarpet34KODUNGAIYURKATTABOMMAN MAIN ROADKATTABOMMAN MAIN ROADDR.NILOFAR
2035VIVEKANANDA NAGARMUTHAMIL NAGAR 2ND BLOCKMUTHAMIL NAGAR 7 TH BLOCKDR. MATHINA
2136SHARMA NAGARMKB 15TH WEST CROSS STRETTHIRUVALLUVAR NAGAR 5TH STREETDR. KEERTHANA
2237VYASARPADIDHAMODHARAN NAGAR4TH LINK ROAD MKB NAGARDR.SHAKTHI
2338R.K.NAGAR (N)PRINCE VILLAGE - 1NEW VINOBHA NAGARDR.KARAN
2439NEW WASHERMENPETIRUSAPPAN STREETVEERA RAGAVAN STREETDR. HARI
2540VOC NAGARJEEVA NAGARVOC NAGARDR.KALAIYARASI
2641KORUKKUPETANNAI SATHIYA NAGARDEVIKARUMARIAMMAN NAGARDR. NAVEEN
2742JEEVA NAGARRATHINA SABAPATHY STREETSENIAMMAN KOVIL ICDSDR.SAMIM
2843TONDIARPETKUMMALAMMAN KOVIL STREETVP KOVIL STREETDR. ANUPRIYA
2944PERAMBURSATHIYAVANI MUTHU STREETRANIAMMAIYAR STREETDR.JAYARAGAVAN
3045ELANGO NAGARBV COLONY 29TH STREETVYASAR NAGAR 1SR STREETDR. BHARATHY
3146SATHIYAMOORTHY NAGARSELVAVINAYAGER STREETSUNDRAM STREETDR.MOHANA
3247HARINARAYANAPURAMAMBEDKAR NAGARRANGANATHAPURAMDR. PAVAI
3348V R NAGARNAMATCHIVAYA STREETVEERA BATHIRAN THOTTAMDR.ABDUL
34Royapuram49Sanjeevarayanpet UPHCMuthamil NagarThandavarayan Gramini StreetDR.SRINIDHI .M.R
3551Bishop StreetN.N Garden 5StreetDR.RAM KUMAR
3652Ecr (Rsrm) UPHCAndiyapan Street
3754P.K.Garden UPHCNallanan StreetMuniyappan StreetDR.ANGELINE JEYA
3855Seven Wells UPHCSt Xavier Street
3956BRN Garden UPHCKatchaleswara Garden StreetDR.THEEPIKA
4057Amman Koil South UPHCArumugam StreetKandappa Chetty StreetDR.R.VIJAY
4158Perumalpet UPHCKalathiyappa StreetDharmaraja Kovil StreetDR.PRASHANTH
4259Wall Tax RoadMannar StreetDR.VAISHALI
4360Harbour UPHCMethu StreetIbrahim StreetDR. IRENE SEPHORA
4463Pudupet UPHCGoyatopu Housing BoardL G N SlumDR. R.AKASH GOKUL
45Ambattur79ORAGADAMPASUMPON SALAI, ORAGADAMKAMALAPURAM CALONYDR.VALARMATHI
4680MENAMBEDUPUDHUR MAIN ROADTHIRUMALAI PRIYA NAGAR, PUDHURDR.SUBHASHINI
4781VENKATAPURAMDEVARAJULU STREETRAMACHANTHIRAN STREETDR.PAVITHRA
4883KORATTURNRS ROADSIVALINGAPURAMDR.KEERTHANA
4984CENTRAL AVE 1CENTRAL AVE 2DR.MEENAKSHI
5085VARADHARAJAPURAMKUMARASAMY STREET
VARADHARAJHAPURAM		AMBEDKAR STREETDr.VIGNESH
5186ATHIPETSIVAM STREETNEHRU STREETDR.NAVENDAR
5287PADI ROUND BUILDINGSANKARPETTAI ILANGO NAGARKUBERAKANAPATHI STREETDR.RISHIKA
5388KALAIVANAR NAGARMAHALAKSHIMI STREETDR.KARUNA KARTHIKEYAN
5489Nehru StreetSatya NagarDR.SANJAY
5590MUGAPPAIR EASTGolden jubileeKamaraj NagarDR.SWETHA
5692MUGAPPAIR WEST10th block mogappair east7th block mogappair west (91)DR.RAJI
57Anna Nagar94VILLIVAKKAM I UPHCVILLIVAKKAM I UPHCDR. CHANDRASEKER
5895VILLIVAKKAM III UPHCVILLIVAKKAM III UPHCDR. SHALINI
5996N.A SOUTH UPHCN.A SOUTH UPHCDR. RANJANA
6097AYANAVARAM UPHCAYANAVARAM UPHCDR. VENNILA SELVI
6198PS NAGAR UPHCPS NAGAR UPHCDR. HARIPRIYA
6299VILLIVAKKAM II UPHCVILLIVAKKAM II UPHCDR. VIJEE
63100AMINJIKARAI WEST UPHCAMINJIKARAI WEST UPHCDR.NIRUPA
64101BHARATHIPURAM UPHCBHARATHIPURAM UPHCDR. JOTHILAKSHMI
65102SHENOY NAGARSHENOY NAGARDR. ASHIVITHA
66103KILPAUK UPHCKILPAUK UPHCDR JESSIMA
67104PURASAIWAKKAM UPHCPURASAIWAKKAM UPHCDR. SUBHASHINI
68105MMDA UPHCMMDA UPHCDR. RAJASRI
69106AMINJIKARAI EAST UPHCAMINJIKARAI EAST UPHCDR. DHARSHINI
70107CHETPET UPHCCHETPET UPHCDR. RAGHUNATHAN
71Teynampet109PERIYAR NAGARSHANMUGANAR SALAISAKTHI NAGAR 5TH STREETDR. H.SHEIK MOHAMMED
RIYAZ
72110PUSHPANAGARMAHALINGAPURAM MURALI STREETLAKE AREA MAIN ROADDR.SUJARITHA
73111THOUSAND LIGHTBUDDI BEGUM STREETGAA KHAN 8TH STREETDR.V.SAILESH
74112TRUST PURAMTRUSTPURAM 1ST CROSS STREETTRUSTPURAM 2ND CROSS STREETDR.T.ANGU
75113THOUSAND LIGHTJAGANATHAN ROADNAGESHWARA ROADDR.M.SELVAKUMAR
76114COMMUNITY COLLEGELAL BEGUM STREETLAL MOHAMMED STREETDR.SAMYUKTHA
77115ZAMBAZAARHUSSAIN ALIKHAN STREETPERUMAL MUDHALI STREETDR.PAPITHA
78116TRIPLICANE UPHCKARPAGA KANNI AMMAN KOVIL STREETPALANI AMMAN KOVIL STREETDR.M.AADHIRAI
79117S MNAGAR UPHCB N NARASIMMAN MAIN ROAD, T
NAGAR		GIRIYAPPA ROAD T NAGARDR.RAJKUMAR
80118ROYAPETTAHAYYA STREETCHOKKALINGAM NAGARDR.SHENAZ
81119MIRSAHIBPETAVVAI SHANMUGAM SALAIPETER'S ROADDR.NITHILA
82120MIRSAHIBPETVENGATESAPURAM STREETIRUSAPPA STREETDR.MOHAMHED HARSHAD
83121KRISHNAMPETNADESAN ROADAVVAI SHANMUGAM SALAIDR.SUJATHA
84122TEYNAMPETSM NAGAR NEWSM NAGAR OLDDR. SYED AZMATHULLA
ABDHULKADHAR
85123BEEMANAMPETRAJANAYAGAM STREETAPPADURAI STREETDR.ANUPRIYA
86124AMS IIMK AMMAN KOVIL STREETMALLISHWARAR KOVIL STREETDR.SHABANA
87125SANTHOMEKARANESWARAR KOVIL STREETKARANESWARAR PAKODA STREETDR.K.THIRIPURASUNDARI
88126RA PURAM UPHCLAZURS CHURCH ROADSRINIVASAN STREETDR. BALAJI
89Kodambakkam128VIRUGAMBAKKAMAPPASWAMY CERUS ROAD ARCOT
ROAD SALIGRAMAM		BALAJI NAGAR 1ST CROSS SALIGRAMAMDR.PARTHASARATHY
90129DHASARAYHAPURAMBALAJI NAGAR 1ST CROSS
SALIGRAMAM		BASKAR COLONY 1ST STREET
VIRUGAMBAKKAM		DR.SHANMUGA PRIYA
91131FPAI6TH STREET 1ST SECTOR KK NAGAR86Th St,Sirvalingapuram,Kk Nagar"DR.KUNTHAVAI
92133NALLANKUPPAM52ND ST ASHOK NAGAR51TH STREET ASHOK NAGARDR.ARSHIKA
93134KODAMBAKKAMCRP GARDEN 4TH STREET
KODAMBAKKAM		CRP GARDEN KODAMBAKKAMDR.BARATHIRAJA
94135BAVODA STREET WEST MAMBALAMBHARADHIDASAN SUBHA REDDY STREET
WEST MAMBALAM		DR.DHARSHINI
95136T NAGARMOTHILAL STREET, T-NAGARMURUKESAN ST T NAGARDR.VISHALI
96138JAFERKHANPETGAVINDHASAMY STREET,MGR NAGARGOVINDASAMY STREET, MGR NAGARDR.RAINAM
97139SAIDAPET WESTMAHADEVAN ST, SEKAR NAGAR, WEST
SAIDAPET		NEW COLONY , 3RD CROSS STREET , WEST
SAIDAPET		DR.RAIHANA
98140KUMARAN NAGARREDDYKUPPAM RD,WESTMAMBALAMSADAYAPPAN LANE SAIDAPETDR.BALAJI
99141CIT NAGARCIT NAGAR 1ST CROSS STREETCIT NAGAR 3RD MAIN ROADDR.BHARATHI
100142SAIDAPETKARANEES WARAR KOVIL ST S PETKAVARAI STREET WEST MAMBALAMDR.RAGHULYA
101Valasaravakkam143UNION ROADVRIGADE APPARTMENTPERUMAL KOVIL SLUMDR.SREENIA
102144KAMATACHI NAGARVENKATESWARA NAGAR 4TH STREETPH ROADDR.SHUBHASHREE PRIYA
103145ALAGAMMAL NAGAR 1ST
STREET		SHANMUGA NAGARTHIRUVALLUR SALAI- MUNIYAPPAN
NAGAR		DR. DHIVYA
104146SOUTHMADA STREETNORTHMADUSREE LAKSHMI NAGAR- BOOMY AMMAN
STREET		DR.TWINKLE
105147RUKMANI NAGAR 1ST STREETPALLAVAN NAGAR MAIN ROADGANGA NAGARDR.SHANTHI
106148DHANALAKSHMI NAGARSAKTHIVEL NAGAR 2ND STREETJAYARAM NAGAR 1ST STREETDR.LOKESHWAR
107149KAMAKOODI NAGARRAMANUJAM STREETTHIRUMALAI NAGARDR.PRATHEEBA
108150THIRUVENGADAM STREETKKR GARDENPILLYAR KOVIL STREET-KARAMBAKKAMDR.KARTHICK
109151SABARI 5TH CROSS STREETSRIRAM NAGARVENKATESWARA AVENUE EXTENSIONDR.JANATHUL FIRDOUSE
110152MADURAPERUMAL KOVIL
STREET		ALAPAKKAM MAIN ROADTHIRUVALLUVAR STREETDR.ALMAS
111153RE NAGAR 6TH STREETPERUMAL KOVIL STREETRAMASAWY NAGARDR.SURYA
112154VENKATESWARA NAGAR 10TH
CROSS STREET		VENKATESWARA NAGAR 11TH CROSS
STREET		SANATHI STREET- AMBAL NAGARDR.MUKESH
113155ROYALA NAGAR 1ST CROSS
STREET		KKPONNU RANGAM SALAIGANGAI AVENUEDR.DEEPAK DURAI
114Alandur156MUGALIVAKKAM UPHCBELL NAGARDR.MOSHMI
115157VELAN NAGARDR.KOGILA
116158GANGAI AMMAN KOIL STREETDR.PRIYA
SARAVANAKUMAR
117160ALANDUR UPHCESWARAN KOIL STREETDR.PREETHI
118161AZHAGIRI STREETDR.S.G.SARVESWARAN
119162PALAVANTHANGAL UPHCTHILLAI GANGA NAGAR 2ND MIN
ROAD		DR.S.MANOJ KUMAR
120164NANGANALLUR 26TH STREETDR.M.SHEELA RANI
121163ADAMBAKKAM UPHCMEDAVAKKAM MAIN ROADDR.G.SIVASANKARI
122165BALAJI NAGAR EXTENSIONDR.SRINIVASA MOORTHY
123159NANGANALLUR UPHCAVVIYAR STREETDR.T.SHIBU ALEX RAJ
124166ANNAI INDRA GANDHI NAGARDR.DIVYA PRIYA MANI
125167CIVIL AVIATION COLONYDR.THENDRAL
126Adyar171Kannammapetrailway border 2 nd streetKasturibai streetDR.AMOSH
127174MaduvankariRace view colony main roadBharathi nagar main roadDR.RAJKUMAR
128175VHSGandhi nagar kudisai paguthiindra nagar 18 th cross stDR.SOBICA
129177Shastri nagarNgo colony adambakamTelephone colonyDR.HARRISH
130182ThiruvanmiyurSouth mada streetThiruveethiamman koil streetDR.LATHA

Mobile Fever Camps in Chennai

Advance Tour Programme for Mobile Medical Unit Fever Camps 14.05.2021      
SNOZONEDIVISIONNAME OF THE UPHCFIRST CAMP LOCATION
8.30 AM TO 11 AM		SECOND CAMP LOCATION AREA
11.30 AM TO 1.30 PM		MO POSTED
1Kodambakkam127KOYAMBEDU100 FEET ROADCHINMAYA NAGAR VIRUGAMBAKKAMDR.ROOPA
2130VADAPALANI WESTDESIKAR STREET VADAPALANIDHARAN SING COLONY 1ST STREET
VADAPALANI		DR.ARAVIND
3131FPAI6TH STREET 1ST SECTOR KK NAGAR86Th St,Sirvalingapuram,Kk Nagar"DR.JANCY
4142SAIDAPETVINAGAYAMPET ST, SAIDAPETVs Mudhalai Street, Saidapet"DR.AZLIN
5OOKHARAT FOUNDATION2ND STREET KAMARAJPURAM8TH STREET KAMARAJ COLONYLAKSHMI UHN/
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